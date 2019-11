Dall'Inghilterra: Mourinho ha chiesto Koulibaly al Tottenham per rinforzare subito la difesa

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham da poche ore, ma già si inizia a parlare delle sue prime richieste per il prossimo calciomercato. In cima ai pensieri dello Special One ci sarebbe l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, con i bianconeri che lo valutano non meno di 100 milioni. La Joya era già stato vicino agli Spurs in estate, quando la sua partenza pareva praticamente certa. Il portoghese però sta guardando anche a un altro calciatore che milita in Italia, ovvero Kalidou Koulibaly, che l'allenatore vorrebbe acquistare dal Napoli per migliorare immediatamente la propria linea difensiva. A riportarlo è il Sun.