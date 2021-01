Dall'Inghilterra - Napoli ancora interessato a Papastathopoulos, ma ora c'è un altro club in vantaggio

Il Daily Mail, pur riportando ancora l'interessamento da parte del Napoli per il difensore centrale dell'Arsenal Sokratis Papastathopoulos, aggiunge che potrebbe essere il Fenerbahce a trovare la giusta strada per assicurarsi l'esubero della squadra di Arteta. I turchi, che si sarebbero fatti vivi anche per Ozil, paiono decisamente vicini all'ex Borussia Dortmund.