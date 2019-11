Dall'Inghilterra - Napoli, contatti con l'entourage di Haaland: il Salisburgo pronto a metterlo all'asta in estate

Il Salisburgo è pronto a mettere all’asta nella prossima estate Erling Braut Haaland e diversi club si stanno già muovendo per capire come anticipare la concorrenza. Secondo quanto riporta il 'The Guardian', anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell'attaccante norvegese, avendo avviato contatti con l'entourage del classe 2000 prima e dopo la tripletta siglata in Champions League contro il Genk. Sul giocatore ormai praticamente tutte le big d'Europa, ma il Napoli continua a lavorarci secondo il portale britannico.