Dall'Inghilterra - Napoli e Milan sulle tracce di Torreira: spunta l'ipotesi prestito per 18 mesi

Milan-Napoli in campo, dopodomani, per il ritorno della Serie A. E Milan-Napoli, forse, anche nelle stanze del calciomercato. Stando a quanto si legge sull'edizione online del tabloid inglese The Sun, sulle tracce di Lucas Torreira ci sono proprio le squadre che sabato si sfideranno a San Siro. L'Arsenal, squadra in cui l'ex Sampdoria non si trova più a proprio agio a causa di un cambio di ruolo, sta valutando l'idea di una cessione in prestito per 18 mesi a partire dal mese di gennaio.