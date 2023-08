Dall'Inghilterra: "Napoli ha pensato al pupillo di Garcia, ma ingaggio è troppo alto"

Il Napoli ha pensato a Lucas Digne, terzino sinistro dell'Aston Villa, francese, anni 30, ex Roma. A riportare la notizia è il Daily Mail

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha mostrato un timido interesse nei confronti di Lucas Digne, terzino sinistro dell'Aston Villa, francese, anni 30, ex Roma. A riportare la notizia è il Daily Mail che specifica anche cosa ha frenato il potenziale affare: l'alto ingaggio del giocatore. Garcia aveva già allenato Digne proprio nella Capitale e prim'ancora al Lille, ma i costi non rientrano nei budget azzurri e infatti il giocatore, ora, potrebbe andare in Arabia, firmando per l'Al Hilal.