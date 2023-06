Dall’Inghilterra - Napoli su Balogun se parte Osimhen: l’Arsenal fissa il prezzo

Il Napoli, in caso di partenza del nigeriano, è interessato a Folarin Balogun, 21 anni, calciatore inglese naturalizzato statunitense

Il Manchester United e il Paris Sait Germain vogliono Victor Osimhen. Il Napoli, in caso di partenza del nigeriano, è interessato a Folarin Balogun, 21 anni, calciatore inglese naturalizzato statunitense, attaccante dello Stade Reims, in prestito dall'Arsenal. A rivelarlo è il portale inglese Express, che fa sapere che i Gunners lo lascerebbero partire per una cifra intorno ai 30 milioni di sterline.