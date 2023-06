Dall'Inghilterra - Napoli su Sancho: inviati emissari per seguire il talento dello United

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Una voce in arrivo dall'Inghilterra: il Napoli segue Jadon Sancho, che potrebbe lasciare il Manchester United. Lo rivelano in Inghilterra, scrivendo come il club azzurro abbia inviato, così come il Paris Saint Germain, degli emissari per seguire il calciatore.