Dall'Inghilterra - Napoli sul '95 Ibe del Bournemouth: su di lui anche Celtic e Fiorentina

Napoli e Fiorentina starebbero impensierendo il Celtic nella corsa a Jordan Ibe, duttile calciatore offensivo in forza al Bournemouth. Inglese classe ’95, capace di agire su entrambe le fasce e da trequartista, il giocatore non rientra nei piani tecnici di Eddie Howe da almeno due stagioni. Tanto che nella scorsa Ibe è stato utilizzato soltanto 24 volte, mettendo a segno 3 gol in tutte le competizioni, relegato poi tra panchina e tribuna. L’edizione odierna del ‘Daily Mail’ racconta di un rapporto mai decollato con l’ambiente, etichettandolo addirittura come ‘disgrazia’. Il club inglese è disposto a lasciar partire Ibe in prestito: scozzesi in vantaggio, ma occhio anche all’Espanyol. Gli azzurri diventerebbero una candidata last minute, nel caso in cui il mercato non porti all’ombra del Vesuvio un sostituto di Simone Verdi. Lo riporta il sito Si Gonfia la Rete.