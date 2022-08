Dall'Inghilterra - Ndombele al Napoli grazie a Paratici-Giuntoli: sono amici da 30 anni

Il Napoli sta chiudendo in fretta l'arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham e il Daily Mail svela che l'affare si è chiuso in fretta

Il Napoli sta chiudendo in fretta l'arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham e il Daily Mail svela che l'affare si è chiuso in fretta. Motivo? Il forte legame tra Giuntoli e Paratici. I due, scrivono dall'Inghilterra, sono amici da oltre 30 anni e quindi non è stato difficile concludere l'operazione.