Dall’Inghilterra - Ndombele-Napoli, obbligo di riscatto con la qualificazione Champions? La cifra

Sotto contratto col Tottenham fino al 2025, Tanguy Ndombele è uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sotto contratto col Tottenham fino al 2025, Tanguy Ndombele è uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli in Serie A. Arrivato in prestito dagli Spurs in estate, il centrocampista francese - secondo Football Insider - potrebbe diventare un giocatore del Napoli a titolo definitivo qualora Spalletti dovesse conquistare una qualificazione per la prossima Champions League. Oltre all'opzione di riscatto, infatti, tra gli accordi ci sarebbe anche quello di un obbligo d'acquisto del cartellino in caso di piazzamento tra le prime quattro posizioni in Serie A. Il prezzo? Sui 30 milioni di sterline.