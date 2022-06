Dall'Inghilterra - Newcastle pronto a tornare alla carica per Osimhen con una "somma significativa"

Potrebbe partire un’asta con cifre da vertigini per Victor Osimhen?

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe partire un’asta con cifre da vertigini per Victor Osimhen? Così sembrerebbe, leggendo l’Express. Il quotidiano inglese spiega come il Newcastle stia per tornare alla carica sul centravanti del Napoli, pronto a mettere in campo una “somma significativa” (testuale, ndr) per sbaragliare la concorrenza di Manchester United e Arsenal (con questi ultimi che comunque sembrano aver chiuso per Gabriel Jesus) ed assicurarsi la punta nigeriana.