Dall’Inghilterra - Niente Napoli per Alvarez: il gioiello argentino ad un passo dal Man City

Julian Alvarez, attaccante del River Plate a lungo accostato a vari club italiani come Juventus, Inter, Milan e Fiorentina, Napoli, non arriverà in Serie A, visto che il suo futuro dovrebbe essere in Inghilterra, più precisamente al Manchester City. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, l'argentino è infatti ad un passo dal club allenato da Pep Guardiola. Operazione da circa 25 milioni di euro.