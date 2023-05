Dall'Inghilterra - Nome nuovo per l'attacco: interesse per Pulisic, in uscita dal Chelsea

Oltre agli azzurri, sul talento statunitense c'è anche la Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Nome nuovo per l'attacco. Di quelli altisonanti. Come riportato dal Daily Mail, il Napoli è interessato a Christian Pulisic, 24 anni, ala in uscita dal Chelsea. Acquistato quattro anni fa per 60 milioni di euro, l'ex Borussia Dortmund non vive un momento felice: otto presenze e un solo gol in campionato. Ed è alla ricerca di spazio. Tra un anno il suo contratto scadrà, per questo i Blues sono decisi a cederlo la prossima estate. Oltre agli azzurri, sul talento statunitense c'è anche la Juventus.