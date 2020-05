Dall'Inghilterra - Nome nuovo per l'attacco: spunta un '97 del Club Brugge

Constatato che i costi di Victor Osimhen del Lille risultano troppo elevati (si parla di 60 milioni), il Napoli avrebbe virato su un altro obiettivo per l'attacco. Stando a quanto raccontato dal Daily Mail, infatti, gli azzurri si sarebbero iscritti alla corsa per Emmanuel Dennis (22) del Club Brugge. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, in pole, ma pure Newcastle, Brighton, Watford, Sheffield United, Monaco e Sampdoria.