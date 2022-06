Dall'Inghilterra - Non solo il Napoli: su Januzaj anche Betis e West Ham

Arrivato alla scadenza del suo contratto con la Real Sociedad, l'esterno Adnan Januzaj potrebbe ripartire dalla Premier League.

Arrivato alla scadenza del suo contratto con la Real Sociedad, l'esterno Adnan Januzaj potrebbe ripartire dalla Premier League. Come riporta il Sun, infatti, sul conto del 27enne dalla doppia nazionalità belga e kosovara ci sarebbe il West Ham del suo ex allenatore David Moyes, che lo rivorrebbe dopo averlo già avuto in precedenza al Manchester United. Sul conto del giocatore anche Betis e Napoli.