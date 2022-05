Dall’Inghilterra - Non solo Osimhen, lo United vuole Lautaro: l’Inter rifiuta la prima proposta

Erik ten Hag, prossimo allenatore del Manchester United, come si legge su diversi media britannici, avrebbe messo il nome di Lautaro Martinez in cima alla lista degli acquisti per l'estate

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Erik ten Hag, prossimo allenatore del Manchester United, come si legge su diversi media britannici, avrebbe messo il nome di Lautaro Martinez in cima alla lista degli acquisti per l'estate. Il Toro è uno degli attaccanti preferiti dall'attuale allenatore dell'Ajax, con i Red Devils che avrebbero già fatto pervenire all'Inter una prima offerta con una corposa parte cash più il cartellino di Anthony Martial, giocatore fuori dai piani inglesi ed attualmente in prestito al Siviglia. Secco il no dei nerazzurri, che in caso di eventuale addio all'argentino tratterebbero solo sulla base di 70-80 milioni di euro senza contropartite.