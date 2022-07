Dall’Inghilterra - Offerta del Napoli per Svanberg: sullo svedese ci sono altre tre squadre

Il Napoli ha presentato un'offerta di circa 8 milioni di euro al Bologna per Mattias Svanberg

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Il Napoli ha presentato un'offerta di circa 8 milioni di euro al Bologna per Mattias Svanberg. A riferirlo è il portale Football Italia, secondo il quale i partenopei devono affrontare la concorrenza di altre squadre. Il Wolfsburg ha già trovato un accordo con il giocatore, non ancora con il Bologna.

Anche il Southampton ha mostrato interesse nelle ultime settimane così come l'Olympique Marsiglia. Tuttavia, si legge, il giocatore preferisce restare in Serie A o eventualmente un passaggio in Premier League o Bundesliga piuttosto che in Ligue 1.

Svanberg, che ha ancora un anno di contratto con il Bologna, ha fatto capire ai rossoblù che non rinnoverà e quindi è imminente un trasferimento, con il Wolfsburg attualmente favorito per ingaggiarlo.