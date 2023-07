Dall'Inghilterra - Osimhen costa troppo anche per le big di Premier: un solo club può permetterselo

Victor Osimhen costa troppo per la Premier League. Anche per Manchester United e Chelsea.

Victor Osimhen costa troppo per la Premier League. Anche per Manchester United e Chelsea. A scriverlo è lo Star nella sua edizione sportiva di oggi. Il nigeriano del Napoli - si legge - se lo può permettere solo il PSG. Per cui l'unica insidia per gli azzurri arriverebbe dalla Francia, non dall'Inghilterra.