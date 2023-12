Dall'Inghilterra - Osimhen è il primo obiettivo del Chelsea: assalto già a gennaio

Il Chelsea cerca fondi per regalare un attaccante di prima fascia a Pochettino nel mercato di gennaio

Il Chelsea cerca fondi per regalare un attaccante di prima fascia a Pochettino nel mercato di gennaio e il sacrificato dovrebbe essere Conor Gallagher (23 anni). Il centrocampista ha alcune squadre interessate sul suo conto, si legge dal Daily Mail, e i Blues stanno già aprendo alla cessione così da intascare nuovi fondi pronti all'uso immediato.

E uno dei grandi obiettivi dei londinesi porta in Italia, al centravanti principe del nostro campionato lo scorso anno: Victor Osimhen (24) del Napoli è in cima alla short list del Chelsea per l'inverno, un'alternativa al suo nome è rappresentata invece da Ivan Toney (27) del Brentford. Nella serata di ieri Osimhen, peraltro, ha ricevuto il trofeo di calciatore africano dell'anno 2023.