Dall'Inghilterra - Osimhen, il Newcastle sta studiando un'offerta faraonica da presentare al Napoli

Victor Osimhen è uno dei grandi obiettivi dell'ambizioso Newcastle per la prossima estate.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è uno dei grandi obiettivi dell'ambizioso Newcastle per la prossima estate. Lo riporta il tabloid 'The Sun': il club di Premier League sta studiando un'offerta faraonica da presentare al Napoli per l'acquisto del bomber nigeriano che nel 2020, al momento dell'addio al Lille, fu valutato 70 milioni di euro.