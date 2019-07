Dall'Inghilterra - Pepè, c'è la fila: piace al Napoli, dall'Arsenal ancora nessuna offerta

MULTIMEDIA FOTO - A DIMARO SPUNTA ANCHE UNA MAGLIA PER SARRI: BIANCONERA E CON IL NUMERO 71 Nel corso della seduta mattutina a Dimaro, sul campo di Carciato è spuntata anche una maglia (bianconera ma non della Juventus) per Maurizio Sarri. Nel corso della seduta mattutina a Dimaro, sul campo di Carciato è spuntata anche una maglia (bianconera ma non della Juventus) per Maurizio Sarri.