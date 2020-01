Dall'Inghilterra: piace il '96 Maupay del Brighton, già fissata la sua valutazione

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: è quello di Neal Maupay, classe '96, attaccante francese del Brighton. Il quotidiano inglese Telegraph fa sapere che la sua valutazione è di 40 milioni di sterline e la società azzurra lo ha valutato attentamente in questi anni e, in particolar modo, nella sua prima stagione in Premier League, questa, dove ha già segnato 7 gol. Si tratta di una punta moderna, un attaccante brevilineo, alto poco più di un metro e settanta, che può giocare anche da esterno.