Dall'Inghilterra: Psg pensa a tutti tranne che a Osimhen? L'ultima idea è Hojlund 

Rasmus Hojlund potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del mercato estivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rasmus Hojlund potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. In attesa dell'incontro chiarificatore tra Kylian Mbappé e Nasser al-Khelaifi, che potrebbe essere decisivo per il futuro del fuoriclasse francese, il Paris Saint-Germain sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi della trattativa tra il Manchester United e l'attaccante danese: secondo The Athletic, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo con Hojlund, ma manca quello con l'Atalanta e questo gioca a favore dei francesi. Per convincere il club bergamasco a mollare il gioiello, potrebbero bastare 70 milioni + 10 di bonus. L'alternativa, per il PSG e i Red Devils, è Randal Kolo Muani.