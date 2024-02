Dall'Inghilterra - Psg piomba su Osimhen: è l'erede designato di Mbappè

L'attaccante del Napoli sarebbe stato individuato come erede di Kylian Mbappè, sempre più destinato al Real Madrid.

"Osimhen andrà al Psg, al Real Madrid o in qualche squadra inglese". Così parlava nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis, tracciando in maniera inequivocabile il futuro dell'attaccante nigeriano. A tal proposito, secondo quanto annunciato dagli inglesi di The Telegraph, ci sarebbe proprio il Psg in pole position per l'attaccante classe '98.

L'attaccante del Napoli sarebbe stato individuato come erede di Kylian Mbappè, sempre più destinato al Real Madrid. Se questo dovesse avvenire, il club francese sarebbe pronto ad affondare il colpo per il bomber azzurro, che ha una clausola di 130 milioni di euro sul contratto.