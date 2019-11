Dall'Inghilterra rilanciano: "Cavani sostituirà Ibra ai Los Angeles Galaxy"

Durante il periodo della sosta per le Nazionali, impazzano le voci di mercato. L'ultima proviene dall'Inghilterra, in particolar modo dal quotidiano britannico "Mirror" che riporta l'interessamento del Paris Saint Germain verso il trequartista inglese Adam Lallana. Il club parigino, con l'ex Southampton, andrebbe a rimpiazzare il posto vuoto lasciato dall'ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani. L'ex azzurro secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, potrebbe approdare in America andando a sostituire nei Los Angeles Galaxy il partente Zlatan Ibrahimovic, presunto obiettivo anche del Napoli.