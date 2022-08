Dall'Inghilterra: "Ronaldo al Napoli o allo Sporting, ma è tardi per Osimhen allo United"

Questo perché il 1° settembre il mercato sarà chiuso e il tempo per imbastire un affare da 100 milioni e più di euro sarebbe davvero poco.

"Cristiano Ronaldo spinge per il prestito al Napoli o allo Sporting, ma è improbabile che si faccia Victor Osimhen al Manchester United". The Indipendent, noto tabloid inglese, racconta che l'affare che porterebbe Cristiano Ronaldo al Napoli è ancora in piedi. Sebbene quello inverso, Victor Osimhen al Manchester United, è quasi impossibile. Questo perché il 1° settembre il mercato sarà chiuso e il tempo per imbastire un affare da 100 milioni e più di euro sarebbe davvero poco.