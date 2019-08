Dall'Inghilterra - Sanchez lascerà il Man United in prestito: contatti con Napoli e altre big di A

Alexis Sanchez torna in Italia? Lo racconta il Mirror. Il cileno è stato oggetto di discussione tra il suo agente Fernando Felicevich e alcune società di Serie A. L'avventura con il Manchester United è ai titoli di coda, il trentenne è fuori dal progetto di Ole Gunnar Solskjaer. Tra queste Juventus, Napoli, Milan e Inter, mentre l'offerta della Roma non lo convince. Lo United vorrebbe cederlo ora a titolo definitivo ma la sensazione è che adesso sia costretto a darlo in prestito con riscatto per l'estate che verrà. E Sanchez dovrà tagliarsi l'ingaggio per rilanciare la sua carriera.