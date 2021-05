Dall'Inghilterra - Sarri apre le porte al Tottenham: su di lui c'è anche l'Arsenal

Il Tottenham fa sul serio per Maurizio Sarri. Come riporta quest'oggi il Daily Star in Inghilterra, gli Spurs starebbero seriamente valutando infatti l'ingaggio del tecnico italiano per il dopo-Mourinho nella prossima stagione e, da parte dello stesso ex Napoli e Juventus, sarebbe filtrata già una prima apertura.

Per il suddetto tabloid su Sarri, vicino alla panchina della Roma prima dell'annuncio dello "Special One", è forte anche il pressing dell'Arsenal, che a fine campionato potrebbe esonerare mister Arteta.