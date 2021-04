Dall'Inghilterra - Sarri rifiuta tre club: Napoli e Roma ci provano

Il tabloid inglese The Sun riporta degli aggiornamenti sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico ex Juve ha già rifiutato le proposte di Marsiglia e Fenerbahce, perché non vuole subentrare in un nuovo club a metà stagione. Anche la Fiorentina aveva offerto a Sarri la possibilità di iniziare a lavorare insieme da quest'estate, ma l'allenatore toscano ha rifiutato la proposta viola e attende di essere avvicinato a club più prestigiosi. Anche il Napoli sarebbe entusiasta di riavere il suo ex tecnico e perdonerebbe a Sarri il recente passato alla Juventus. Se dovesse tornare a Napoli, gli sarebbe già stato detto di poter ri-ingaggiare Jorginho dal Chelsea. Nel frattempo anche la Roma è stata accostata a Sarri, che sarebbe anche favorevole a lavorare nella capitale.