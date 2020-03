Dall'Inghilterra - Smalling alla Roma spinge Koulibaly al Man United: cifre e dettagli dell'intreccio di mercato

Chris Smalling potrebbe spingere Kalidou Koulibaly lontano dal Napoli. Il difensore centrale inglese infatti, sembra ogni giorno più vicino alla permanenza alla Roma, anche secondo quanto riportato dal Daily Mirror, e con il suo addio, il Manchester United lavorerà per migliorare la difesa con l'obiettivo di acquistare un grande centrale di livello internazionale. Solskjaer ha da tempo messo nel mirino il senegalese di proprietà del Napoli, che in estate pare deciso a cambiare maglia dopo anni di militanza in azzurro. Un affare che potrebbe valere quasi 100 milioni di euro per De Laurentiis, con i red devils pronti a investire una cifra molto importante pur di mettere un altro importante mattone nella ricostruzione della squadra.