Dall'Inghilterra: su Kumbulla piomba il Manchester United, possibile beffa per l'Inter

Non è solo Milik il nome caldo per il mercato del Manchester United in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Concorrenza internazionale per uno dei gioielli del Verona. Secondo quanto riportato dal Daily Star il Manchester United starebbe pensando a Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Per il giocatore, classe 2000, il club inglese sarebbe disposto ad investire una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Su Kumbulla ci sono da tempo anche le mire di Inter e Napoli.