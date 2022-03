Dall'Inghilterra - Tante big di Premier League su Osimhen: ADL ha già fissato il prezzo

L'ex Lille sta trascinando gli azzurri verso lo Scudetto con 15 gol e 4 assist in 25 presenze, attirando inevitabilmente gli interessamenti dei top club

Il Napoli fissa il prezzo per Victor Osimhen. Come sottolinea questa mattina The Sun, sono tante le big di Premier League interessate già per la prossima estate al giovane e talentoso centravanti nigeriano, valutato circa 100 milioni di euro dal club di De Laurentiis. L'ex Lille sta trascinando gli azzurri verso il sogno Scudetto con 15 gol e 4 assist in 25 presenze, attirando inevitabilmente gli interessamenti dei top club europei.