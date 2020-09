Dall'Inghilterra - Tottenham-Milik, gli spurs chiedono il prestito visti i tanti recenti infortuni

Il futuro di Arek Milik continua a navigare in un alone di mistero, col giocatore che polacco che al momento sembra più lontano dall'Italia, visto defilarsi di Roma e Juve ed al tempo stesso l'avvicinarsi del Tottenham di Mourinho. Charlie Eccleshare, giornalista inglese vicino alle vicende degli spurs, si è soffermato proprio sull'attaccante azzurro e quello che potrebbe essere il futuro in Premier: "Sull'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, i colloqui sono iniziati ma sono ancora agli inizi. La preferenza sarebbe per un prestito visto il potenziale costo di un trasferimento e il record di infortuni del giocatore."

