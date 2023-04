Dall'Inghilterra: tre big inglesi su Lozano, può lasciare Napoli in estate

Il contratto dell'ex PSV scade nel 2024 e per il momento filtra pessimismo sul rinnovo.

Arrivano dall'Inghilterra ulteriori rumors riguardanti Hirving Lozano. Secondo il The Sun ci sarebbero Chelsea, Newcastle e Arsenal sull'attaccante messicano che - giocando ad alti livelli come tutti i suoi compagni di squadra - ha attirato le sirene dei ricchi club inglesi. Il contratto dell'ex PSV scade nel 2024 e per il momento filtra pessimismo sul rinnovo.