Dall'Inghilterra - Trippier vuole lasciare l'Atletico: ecco perché si cerca Di Lorenzo

Kieran Trippier vuole lasciare l'Atletico Madrid e avrebbe preso la sua decisione già prima di Euro 2020, competizione in cui ha fatto bene e s'è messo in vetrina. Il Manchester United è in pressing, ha intenzione di portarlo in Premier League. E l'esterno della nazionale inglese è ottimista sulla buona riuscita dell'operazione. A riportarlo è il Manchester Evening News.