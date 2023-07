Dall'Inghilterra: "Tutti ma non Kilman: ecco i giocatori che il Wolverhampton cederà"

Il Wolverhampton ha bisogno di fare cassa ma resiste e non cede Kilman al Napoli

Per ora sono partiti Neves, Collins, Coady e Jimenez per un totale di 90 milioni di sterline. Secondo il Daily Mail i prossimi a uscire dovrebbero essere Castro Otto, Podence e Ait-Nouri, ovvero alcuni dei calciatori che hanno fallito rispetto alle previsioni e alle aspettative iniziali.