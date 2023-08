Dall'Olanda confermano: "Lozano-Psv, ci siamo: fumata bianca più vicina"

Arrivano conferme dall'Olanda sull'ormai prossima partenza di Hirving Lozano.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme dall'Olanda sull'ormai prossima partenza di Hirving Lozano. Il giornalista Rik Elfrink scrive sull'Eindhovens Dagblad: "Il PSV Eindhoven è sempre più vicino alla trattativa per il riacquisto di Hirving Lozano. Sembra chiaro che con il messicano si può raggiungere un accordo personale: Lozano dovrà sottoporsi ancora alle visite mediche in settimana. Inoltre, Napoli e il club olandese si stanno avvicinando per il compenso, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 13-14 milioni di euro e possibili bonus, una cifra record per il campionato olandese".