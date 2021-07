Dall'Olanda - Il Napoli punta Ihattaren: sondaggio informale per il 2002 del PSV

Il Napoli guarda anche al futuro in sede di mercato e starebbe seguendo Mohamed Ihattaren, trequartista del PSV Eindhoven, reduce da una stagione in cui ha messo a segno tre gol e due assist in Eredivisie. Si tratta di un classe 2002 che il club azzurro tiene in considerazione e per il quale è stato effettuato un sondaggio informale. Contratto in scadenza a giugno 2022, l'olandese è un'occasione di mercato ed è assistito da Mino Raiola. A riportarlo è Voetbal Primeur.