Dall'Olanda - Il retroscena su Lozano: è stato lui a chiamare il Psv per chiedere di tornare

Nell'ultimo giorno di mercato Hirving Lozano ha lasciato il Napoli e si è trasferito al PSV Eindhoven. Rik Elfrink, giornalista olandese dell'Eindhovens Dagblad, ha svelato su Twitter un retroscena del ritorno in Eredivisie del messicano: "E' stato lui stesso a chiamare il direttore del PSV Marcel Brands per chiedere se poteva tornare. Il resto ormai è noto. Lozano ha ancora bisogno del permesso di lavoro dell'IND. Quindi non potrà allenarsi in gruppo al PSV per un po'".