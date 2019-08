Dall'Olanda - Lozano in rottura con Van Bommel, il Napoli può accontentare le richieste del Psv

Hirving Lozano è tornato il nome in auge per il mercato del Napoli, ed anche in Olanda sono convinti che alla fine il giocatore messicano vestirà l'azzurro. Secondo quanto riprotato dal portale Voetbal International, il Psv Eindhoven lascerebbe partire Lozano a patto che il Napoli paghi i 40 mln richiesti dal club olandese, aspetto questo che non pare rappresenti un ostacolo insormontabile. Il giocatore messicano - si legge - sarebbe anche in rottura con il tecnico Van Bommel, dopo la sostituzione al 75' del match nefasto contro il Basilea, che ha visto l'eliminazione proprio del Psv.