Dall'Olanda: "Lozano in trattativa solo col Napoli, ma nessun'offerta al PSV"

Fekir è andato, le quotazioni di James sono in ribasso e chissà che il colpo del Napoli sia proprio Hirving Lozano. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Erik Van Hren, inviato del Psv del Telegraaf

"Ho seguito la conferenza stampa perché domani il Psv giocherà il secondo turno di qualificazione dei preliminari di Champions League. Lozano non so se giocherà, ha avuto un infortunio muscolare, ora però è guarito, ma l'allenatore non ha voluto svelare la formazione. Se sta bene, Lozano gioca perché è uno dei più forti del Psv. E' stata un'estate particolare per Lozano che ha chiuso la stagione con un infortunio e anche buona parte del ritiro del Psv che è iniziato molto presto l'ha saltato. Da poco si è ristabilito e credo che domani giocherà anche perché nonostante le tante voci di mercato, Lozano fa parte ancora del progetto e magari può giocare domani e poi, potrebbe lasciare il PSV. Diversi club seguono Lozano da diversi anni e il Napoli è uno di questi, ma credo proprio che la vera trattativa Lozano ce l'abbia col Napoli. Finora, non sono arrivate offerte ufficiali al club, ma quando c'è un agente come Raiola in mezzo, prima si parla con lui e si trova l'accordo e solo in seguito si parla col club. La sensazione è che il Psv venderà Lozano ad una cifra non inferiore a 40 milioni d euro e la mia idea è che possa prenderlo proprio il Napoli".