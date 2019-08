Dall'Olanda - Lozano, PSV non ha ancora ricevuto offerte dal Napoli: c'è anche il Valencia

Il Napoli è interessato a Lozano, ma il PSV attende ancora un'offerta ufficiale. E' quanto riportano i colleghi olandesi del quotidiano 'ED' che - tramite fonti interne al club - smentiscono le notizie circolate sui media italiani. Il PSV attende un'offerta da 40mln di euro, ma l'agente Mino Raiola sta lavorando prima di tutto per un accordo tra Lozano ed il Napoli, compresi i diritti d'immagine che restano una situazione delicata, e sullo sfondo c'è il Valencia che è interessato al giocatore che salvo sorprese quest'oggi scenderà in campo in campionato.