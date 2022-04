Dall’Olanda - Mertens, ci pensa l’Inter e resta in piedi l’ipotesi MLS: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbalmagazine, tra le squadre in fila per il belga potrebbe esserci l'Inter

Quale sarà il futuro di Dries Mertens? Il belga ha il contratto in scadenza a giugno e nelle prossime settimane si capirà meglio se resterà a Napoli (a patto di una riduzione dell’ingaggio) oppure no. Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbalmagazine, tra le squadre in fila per il belga potrebbe esserci l'Inter. Alexis Sanchez molto probabilmente saluterà i nerazzurri e una soluzione low cost potrebbe portare a Mertens. Un elemento per la panchina, ma già esperto e fisicamente integro che Inzaghi avrebbe indicato a Marotta per l’estate. Per Mertens resta viva anche la pista americana nello specifico l'Inter Miami in cui gioca l'ex compagno Gonzalo Higuain.