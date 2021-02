Dall'Olanda: "Occhi sul difensore del Leeds Struijk, su di lui anche il Leicester"

Nuovo obiettivo per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf il club azzurro ha infatti messo gli occhi sul ventunenne Pascal Struijk, attualmente in forza al Leeds. Il giocatore, conteso da Belgio e Olanda per una possibile convocazione in Nazionale, piace anche al Leicester con i due club che hanno chiesto informazioni in vista del prossimo mercato estivo.