Dall'Olanda: "Offerti 50 mln per Neres, l'Ajax rifiuta e gli rinnova il contratto"

Il Napoli si è visto chiudere la porta dall'Ajax per David Neres. Secondo quanto riportato dal Telegraaf il ds degli olandesi, Marc Overmars ha rifiutato un'offerta da oltre 50 milioni per il brasiliano, richiesto peraltro anche dall'Everton. E per blindare il giocatore nella giornata di ieri è stato ufficializzato il rinnovo fino al 2023.