Dall'Olanda: "Per Koopmeiners l'AZ chiede 20 milioni. L'Atalanta era vicina..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Jeroen Haarsma, giornalista olandese: "Koopmeiners? Ci ho parlato ieri, il problema è che l'AZ Alkmaar vuole tantissimi soldi per lui, approssimativamente tra i 17 e i 20 milioni, quindi è difficle venderlo. Con l'Atalanta erano vicini ma poi la trattativa si è dimostrata più complicata di quanto immaginato e ora è ancora all'AZ. Sicuramente andrà via dall'AZ, sembra proiettato mentalmente su un cambio di avventura e di Paese. Napoli? Non ho informazioni a riguardo, i due club che sono sicuramente sul giocatore sono l'Atalanta e il Reims in Francia.

Il suo prossimo club? Non so se ci sia molta scelta: molte squadre hanno manifestato interesse ma non disposte a pagare la cifra, la stessa Atalanta non sembra predisposta. Ovviamente solo una pagherà il prezzo. Al momento è una corsa un po' ferma. Il periodo è molto difficile: anche club come Barcellona e Atalanta hanno difficoltà a fare mercato questo ci dà l'idea del momento".