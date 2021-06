Dall'Olanda - Schuurs non vede l'ora di andare a Napoli: l'Ajax chiede una cifra folle

Il Napoli, che potrebbe perdere Koulibaly, sta pensando di sostituirlo con Perr Schuurs, gioiellino dell'Ajax. Il quotidiano De Telegraaf fa sapere che il club olandese non vuole cederlo, la richiesta al Napoli è folle, nonostante il difensore spinga per trasferirsi in azzurro. Al momento, comunque, proprio il Napoli è in vantaggio per il suo acquisto, anche se, come detto, l'Ajax non vuole cederlo.