Dall'Olanda - Tagliafico chiede la cessione all'Ajax: spunta un altro club oltre al Napoli

Nicolas Tagliafico vuole lasciare l'Ajax in questa sessione di mercato, assicura il portale olandese AD. Sull'argentino, si legge, sono confermati gli interessi di Napoli e soprattutto Olympique Marsiglia e in queste ore il suo agente sbarcherà ad Amsterdam per incontrare i vertici del club e cercare una exit strategy che possa accontentare tutte le parti in causa. Difficilmente l'Ajax vorrà cedere il giocatore in prestito, soprattutto con una partecipazione sull'ingaggio, ma ogni strada è ancora da valutare. Quel che è certo è la sua voglia di partire per ritrovare minuti sul campo anche in vista del Mondiale che Tagliafico ha tutta l'intenzione di giocare con la sua Argentina.