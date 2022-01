Dall'Olanda - Tagliafico vuole partire: è stanco di fare panchina e ha paura di perdere il Mondiale

Il Napoli insiste per l'ingaggio di Tagliafico, anni 29, terzino sinistro, dall'Ajax. Il portale olandese 'AD' spiega che il calciatore argentino è stanco di fare panchina - appena dieci presenze stagionali ma solo tre gare da titolare in campionato senza mai concluderle - e teme di perdere la Nazionale, per questo spinge per la cessione immediata. L'Ajax, però, al momento, non apre al prestito. Non solo: secondo la logica, nonostante ci sia ampia concorrenza a sinistra, la strategia del club è quella di cedere solo se arriva un sostituto. Per questo al momento l'affare resta complicato.