Dall'Olanda - Vertoghen si allontana dall'Ajax: il Napoli resta in pole

Uno dei giocatori in scadenza di contratto è Jan Vertoghen, difensore del Tottenham. Gli ultimi rumors di mercato vogliono il belga essere accostato al Napoli e all'Ajax che sembra però essersi ritirato dalla corsa al calciatore.

DALL'OLANDA - Come riferisce De Telegraaf, il calciatore attualmente ha uno stipendio che si aggira sui 4 milioni di euro, una cifra fuori portata per l’Ajax anche qualora il belga decidesse di abbassare un po' le pretese. Inoltre il Tottenham per cederlo in questa finestra di mercato vorrebbe la stessa cifra investita quasi otto anni fa per prelevarlo proprio dal club olandese. Una richiesta ritenuta irricevibile dall’Ajax vista l’età del calciatore.

NAPOLI IN POLE - Il Napoli potrebbe essere dunque favorito nella corsa al difensore per rinforzare il pacchetto arretrato già in questa sessione di mercato